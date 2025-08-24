حكم قضائي ضد شقيق فنان شهير في قضية شيكات بدون رصيد

كتب- أحمد عادل:

أيدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس "ش. ز"، شقيق فنان شهير ، لمدة 12 سنة في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لصالح شركة متخصصة في تجارة الحبوب.

وفي وقت سابق كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت بحبس المتهم غيابيًا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 15 مليون جنيه في القضية رقم 1226 لسنة 2025، لتصل مجموع أحكام الحبس الصادرة بحقه لمدة 12 عامًا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم إصدار الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادة 534/1 فقرة أ من قانون التجارة، حيث تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد وعلمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول وتنطبق عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وفقًا للطعن رقم 3011 لسنة 20 ق جلسة 17/11/62، وأن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناءً على التحقيقات التي يجريها بنفسه وإطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته.

