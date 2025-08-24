القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع الأول

كتب- محمود الشوربجي:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، والترويج لنشاطهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن وأمكن ضبط مالكته وبصحبتها (سيدتان " يحملان جنسية ذات الدولة " ، أحد الأشخاص)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

