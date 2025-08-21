كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة إثر مداهمة أمنية لقطاع الأمن المركزى بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بمحافظة أسوان.

وعثرت قوات الأمن بعد المداهمة الأمنية التي انتهت بمصرعهم جميعا على التالي:

1 - 40 كيلو جرام من المواد المخدرة "20 كيلو جرام بانجو ، 10 كيلو جرام شابو ، 5 كيلو جرام هيدرو ، 5 كيلو جرام حشيش".

2 - 1000 قرص مخدر .

3- 7 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية ، رشاش جرينوف ، طبنجة" – 2 قنبلة يدوية - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (5 مليون جنيه).

وتورطت البؤرة الإجرامية الأخطر في أسوان التي - بحسب بيان وزارة الداخلية- في عدد من الجرائم التي صدر بشأنها أحكام قضائية، أبرزها "مخدرات - قتل – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه - سلاح ناري - بلطجة").

وقالت الداخلية إنه بعد رصد هذه البؤرة الإجرامية، تم رصد تحركاتهم وتتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى.. حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم.