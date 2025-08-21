بعد مصرعهم برصاص الأمن المركزي.. ماذا وجدت الداخلية بحوزة عصابة الـ 6 في بلاد الذهب؟
كتب ـ محمد الصاوي:
أعلنت وزارة الداخلية مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة إثر مداهمة أمنية لقطاع الأمن المركزى بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بمحافظة أسوان.
وعثرت قوات الأمن بعد المداهمة الأمنية التي انتهت بمصرعهم جميعا على التالي:
1 - 40 كيلو جرام من المواد المخدرة "20 كيلو جرام بانجو ، 10 كيلو جرام شابو ، 5 كيلو جرام هيدرو ، 5 كيلو جرام حشيش".
2 - 1000 قرص مخدر .
3- 7 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية ، رشاش جرينوف ، طبنجة" – 2 قنبلة يدوية - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (5 مليون جنيه).
وتورطت البؤرة الإجرامية الأخطر في أسوان التي - بحسب بيان وزارة الداخلية- في عدد من الجرائم التي صدر بشأنها أحكام قضائية، أبرزها "مخدرات - قتل – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه - سلاح ناري - بلطجة").
وقالت الداخلية إنه بعد رصد هذه البؤرة الإجرامية، تم رصد تحركاتهم وتتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى.. حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم.
فيديو قد يعجبك: