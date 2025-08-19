إعلان

"العربية بقت خردة".. معاينة المباحث في حادث والد الشناوي المأساوي

08:29 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع حادث سيارة ملاكي أودى بحياة والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

المعاينة المبدئية أظهرت تهشم السيارة بعد انحرافها عن مسارها وانقلابها على الطريق.

مصدر أمني قال إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

أضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي 70 عاما مقيم مركز الحامول كفر الشيخ لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع والد الشناوي حادث والد الشناوي مصرع والد محمد الشناوي وفاة والد محمد الشناوي طريق الواحات الجيزة أكتوبر محمد الشناوي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان