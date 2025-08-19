"العربية بقت خردة".. معاينة المباحث في حادث والد الشناوي المأساوي

كتب - محمد شعبان:

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع حادث سيارة ملاكي أودى بحياة والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

المعاينة المبدئية أظهرت تهشم السيارة بعد انحرافها عن مسارها وانقلابها على الطريق.

مصدر أمني قال إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

أضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي 70 عاما مقيم مركز الحامول كفر الشيخ لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.