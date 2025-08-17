الداخلية تحبط مضاربات بالعملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على القتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بنحو 11 مليون جنيه.

