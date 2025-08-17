إعلان

الداخلية تحبط مضاربات بالعملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه

11:07 ص الأحد 17 أغسطس 2025

الاتجار في العملة

background

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على القتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بنحو 11 مليون جنيه.

تجارة العملة الاتجار في العملة العملات الأجنبية حملات
