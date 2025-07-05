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الخلاف على كمية الأكل.. ضبط المتهم باقتحام مطعم وتحطيم محتوياته في فيصل

10:01 م السبت 05 يوليو 2025

ضبط المتهم باقتحام مطعم

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كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه باقتحام أحد المطاعم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وتحطيم محتوياته مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أثار الذعر بين المواطنين.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وبسؤال مالك المطعم أفاد بحدوث مشادة بين المتهم والعاملين بالمكان يوم 1 يوليو الجاري، بسبب خلاف على كمية المأكولات، تطورت إلى تعدٍ على المحل باستخدام سلاح أبيض وإحداث تلفيات.

وبتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم (عامل – مقيم بالجيزة)، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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اقتحام مطعم ضبط متهم وزارة الداخلية منطقة فيصل
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