انهيار عقارين وسقوط أجزاء من ثالث يثير الذعر في مصر القديمة

كتب- صابر المحلاوي:

حالة من الذعر انتابت أهالي منطقة الملك الصالح بحي مصر القديمة في محافظة القاهرة، عقب انهيار عقارين خاليين من السكان، وسقوط أجزاء من عقار ثالث مأهول، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عقارين بشكل مفاجئ، وتهدم أجزاء من عقار مجاور بشارع الملك الصالح، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء، وقيادات حي مصر القديمة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن العقارين المنهارين قديمان ومخليان من السكان، في حين تعرض عقار ثالث مأهول بالسكان لسقوط أجزاء من واجهته وجزء من السقف، مما دفع قوات الإنقاذ إلى إخلاء العقار بالكامل حفاظًا على أرواح السكان.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، فيما جرى فرض كردون أمني بمحيط العقارات الثلاثة، لمنع اقتراب المارة وضمان سلامة المواطنين.

وانتشرت حالة من الخوف بين سكان المنطقة، الذين طالبوا بسرعة فحص العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها، خاصة في ظل تقادم البنية الإنشائية وغياب أعمال الترميم.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكلفت لجنة من الحي والإدارة الهندسية لمعاينة العقارات المنهارة والمهددة، وبيان أسباب الانهيار، ورفع تقرير فني مفصل بشأن سلامة العقارات المحيطة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها في تأمين الموقع وإزالة الأنقاض، وسط متابعة ميدانية من مسؤولي الحي، لحين الانتهاء من الفحص الفني وصدور قرار بشأن مصير العقار الثالث.