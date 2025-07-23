كعب داير في أقسام الشرطة.. رحلة هدير عبد الرازق أمام النيابة

كتب- صابر المحلاوي:

لم تمضِ أيام قليلة على تصدر البلوجر هدير عبد الرازق منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى مثير للجدل، حتى تحوّل اسمها إلى عنوان متكرر في أقسام الشرطة والمحاكم، بعد أن توالت الاتهامات بحقها، بدءًا من فيديوهات خادشة للحياء، ومرورًا باتهامات بالتشهير والسب من زوجها السابق، وانتهاءً بحادث مروري خطير عجّل بترحيلها إلى السجن.

الحلقة الأخيرة في سلسلة الأزمات جاءت بعدما تسببت هدير في إصابة مواطن بجروح وكسور متفرقة بمنطقة الطالبية، إثر قيادتها سيارة بسرعة جنونية وصدمه خلال عبوره الطريق.

النيابة أحالت البلاغ إلى محكمة جنح الطالبية، التي أصدرت حكمًا بحبسها لمدة عامين، وتم تنفيذ القرار بترحيلها إلى مديرية أمن الجيزة.

الحكم الصادر لم يكن الأول في سجل البلوجر، إذ سبق للمحكمة الاقتصادية أن عاقبتها بالحبس عامًا مع غرامة 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر حساباتها الإلكترونية.

وتم ترحيل البلوجر هدير عبدالرازق من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الجيزة لعرضها على قسم شرطة الطالبية والنيابة العامة لإجراء معارضة على الحكم الصادر ضدها.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، 30 سبتمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.

ولم تتوقف أزمات هدير عند هذا الحد، إذ دخلت في نزاع قضائي مع زوجها السابق، الذي تقدم بعدة بلاغات ضدها، اتهمها فيها بالسب والقذف والتهديد ومحاولة اختراق هاتفه المحمول، مشيرًا إلى أنها سبب الطلاق، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه سلوك غير لائق نُسب لها.

وأرفق الزوج بفيديوهاته المقدمة إلى النيابة، مشاهد تُظهر هدير أثناء تسلق سور فيلا، في محاولة للهروب أو الاختباء بعد الواقعة، ما اعتبرته النيابة أحد الأدلة على الاتهامات الموجهة لها.

المشهد الأكثر جدلًا كان أثناء القبض عليها، عندما ظهرت في بث مباشر وهي ترفض فتح باب الشقة لقوات الأمن، مدعية تعرضها للظلم، قبل أن تهدد بالقفز من الشرفة إذا لم يُسمح لها بانتظار والدها، وادعت في الفيديو أنها ضحية عنف وضغوط من طليقها.

ورغم محاولات التسوية التي جرت لاحقًا وتنازل الزوج عن بعض البلاغات، إلا أن تنفيذ الحكم الصادر في حادث التصادم حسم مصير البلوجر، التي تم ترحيلها، للاستئناف على الحكم الصادر.