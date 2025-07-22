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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

07:56 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز إصلاح وتأهيل و

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كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وكشفت وزارة الداخلية بأنه بمناسبة الاحتفال بذكرى (ثورة 23 يوليو) وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منحهم (زيارة استثنائية) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23/7/2025 حتى يوم الخميس الموافق 28/8/2025 ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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زيارة استثنائية مراكز الإصلاح والتأهيل الداخلية ثورة 23 يوليو
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