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أول تعليق من الداخلية على فيديو ضرب 3 سيدات بالدقهلية

06:24 م الإثنين 14 يوليه 2025

جانب من الفيديو

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعدى شخصين على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين سيدة وابنتيها مصابات بكدمات بالوجه وطرف ثان شقيقان أحدهما مصاب بسحجات بالذراع مقيمين بدائرة القسم.

السبب اعتداء الطرف الثانى على الطرف الأول بالسب والضرب بالأيدى وإحداث إصابتهن المشار إليها أثناء خروجهن من المنزل بسبب تأخر الطرف الثانى فى دفع القيمة الإيجارية لشقة محل سكنهما ملك الطرف الأول.

أمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب واتخاذ الإجراءات القانونية.

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