3 سائقين يدفعون ثمن أداء حركات استعراضية على الطريق

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائدي 3 سيارات حركات استعراضية وتعطيل حركة المرور ببنى سويف.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف أحدهم لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه أثناء احتفالهم بحفل زفاف ابن عمومة أحدهم وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.