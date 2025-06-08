كتب- أحمد عادل:

قُتل شاب في العقد الثالث من العمر، وأُصيب شقيقه، في مشاجرة دامية نشبت بين عائلتين بمنطقة عرب غنيم في حلوان، بسبب خلافات مالية قديمة.

الضحية "حسام حسن" كان في طريقه إلى المنزل حين سمع صراخًا وعراكًا في الشارع، فهرع لاستيضاح الأمر ليجد مشاجرة بالأيدي بين عائلتي "الجلادوة" و"الجزارين".

حاول المجني عليه وشقيقه التدخل لفض النزاع، لكن تطورت المشاجرة تشابك بالأسلحة النارية والبيضاء.

خلال المشاجرة تلقى "حسام" طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال، بينما أصيب شقيقه برش خرطوش من سلاح ناري أثناء محاولته إنقاذه.

وكان تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر بوصول جثة شاب يُدعى "حسام حسن"، وشقيقه مصاب بإصابات متفرقة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، وتبين أن الخلافات بين العائلتين تعود لأسباب مالية سابقة، أسفرت عن قتيلًا ومصابًا.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت قوات الشرطة القبض على طرفي المشاجرة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.