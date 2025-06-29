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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم

12:06 م الأحد 29 يونيو 2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 5 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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قطاع الأمن العام شرطة التموين دقيق بلدي مدعم حملة تموينية الجرائم التموينية
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