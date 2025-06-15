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التحقيق في اتهام صيدلي بسرقة أدوية مستشفى وبيعها عبر الإنترنت

04:44 م الأحد 15 يونيو 2025

مديرية أمن الجيزة

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كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقًا في واقعة اتهام صيدلي، بسرقة أدوية من داخل صيدلية مستشفى، وقيامه ببيعها "أون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة بورد بلاغ حول سرقة أدوية من داخل صيدلية مستشفى شهيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ لفحص الواقعة وبيان ملابساتها.

وأسفرت التحريات عن أن مرتكب الجريمة صيدلي، يعمل داخل صيدلية المستشفى، استغل عمله للاستيلاء على الأدوية وبيعها عبر فيسبوك لجني أرباح طائلة.

وألقت مباحث الجيزة القبض على الصيدلي المتهم بارتكاب الواقعة، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الطالبية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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