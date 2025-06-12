مصرع 5 عناصر إجرامية في تبادل نيران مع الشرطة بأسوان

كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة مكوّن من 6 عناصر جنائية بأسوان، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وكان بعضهم محكومًا عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت القوات التشكيل بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فوقع تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرع 5 من العناصر الإجرامية وضبط السادس، كما أُصيب ضابط شرطة خلال المواجهة.

وعثرت القوات بحوزة المتهمين على 47 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (شابو، حشيش، هيروين)، و10 قطع سلاح ناري بينها 2 رشاش جرينوف، و5 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، إضافة إلى كميات كبيرة من الطلقات المتنوعة.

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.