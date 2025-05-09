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5 حالات اختناق بمنزل وحادث اعتداء على سوداني بالجيزة

11:08 ص الجمعة 09 مايو 2025

حريق منزل - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بحالة اختناق في حريق منزل بالقليوبية اليوم الجمعة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة بالطابق الثاني لعار مكون من 4 أدوار بعزبة حماد بقرية سندنهور، مما أسفر عن 5 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى ببنها.

فيما أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي خلف نايل سات بطريق هرم سيتى، ونقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي. وفي توقيت متزامن
أصيب شخص صدمته سيارة بطريق جمال عبد الناصر بالقرب من شركة المياه والشرب ونقل إلى ذات المستشفى.

وتعرض شخص آخر للضرب على يد آخرين، اعتدوا عليه بسلاح أبيض بمساكن أبناء الجيزة وأحدثوا به جروح متفرقة بالجسم نقل على إثرها إلى أقرب مستشفى وتكثف المباحث جهودها لضبط الجناة.

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5 حالات اختناق حادث اعتداء على سوداني الجيزة
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