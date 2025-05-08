تسلق عارياً بـ"عتلة".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام مدرسة في دمياط

كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحمل "عتلة حديدية" داخل إحدى المدارس بمحافظة دمياط.

بداية الواقعة تعود إلى يوم 6 الجاري، حيث تلقت غرفة عمليات مركز شرطة دمياط بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى المدارس. وانتقلت على الفور قوات الأمن لموقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين؛ الطرف الأول يتكون من سيدة وثلاثة أشخاص، والطرف الثاني من طليق السيدة وشقيقيه.

وتعود أسباب المشاجرة إلى قيام السيدة بالتوجه إلى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي لأخذ نجلها، الذي كان يقيم مع والده بموجب حكم قضائي لصالحها بحضانته. وعندما علم الطرف الثاني بذلك، حاول دخول المدرسة فرفض العاملون بها دخولهم، ما دفع أحد الأشقاء إلى القفز من فوق السور حاملاً "العتلة الحديدية" وتعدى على أحد أفراد الطرف الأول.

تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع الأطراف المتورطة في المشاجرة، وكان بحوزة أحدهم العتلة الحديدية التي ظهرت في مقطع الفيديو. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.