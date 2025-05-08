إعلان

تسلق عارياً بـ"عتلة".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اقتحام مدرسة في دمياط

03:59 م الخميس 08 مايو 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحمل "عتلة حديدية" داخل إحدى المدارس بمحافظة دمياط.

بداية الواقعة تعود إلى يوم 6 الجاري، حيث تلقت غرفة عمليات مركز شرطة دمياط بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى المدارس. وانتقلت على الفور قوات الأمن لموقع الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين؛ الطرف الأول يتكون من سيدة وثلاثة أشخاص، والطرف الثاني من طليق السيدة وشقيقيه.

وتعود أسباب المشاجرة إلى قيام السيدة بالتوجه إلى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي لأخذ نجلها، الذي كان يقيم مع والده بموجب حكم قضائي لصالحها بحضانته. وعندما علم الطرف الثاني بذلك، حاول دخول المدرسة فرفض العاملون بها دخولهم، ما دفع أحد الأشقاء إلى القفز من فوق السور حاملاً "العتلة الحديدية" وتعدى على أحد أفراد الطرف الأول.

تمكنت قوات الأمن من ضبط جميع الأطراف المتورطة في المشاجرة، وكان بحوزة أحدهم العتلة الحديدية التي ظهرت في مقطع الفيديو. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح أبيض اقتحام مدرسة دمياط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟
نتائج معاينة حريق خط الغاز بأكتوبر.. المهندسين: مقاول كسر خط الغاز وردمه دون إخطار
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة