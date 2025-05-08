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العثور على جثة شاب غريق بالعياط

02:02 م الخميس 08 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب لقي مصرعه غرقا بالعياط جنوب المحافظة.

تلقى مأمور مركز العياط إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة جرزا.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الجنوب ومأمور القسم.

جهود رجال الإنقاذ أسفرت عن انتشال جثة محمد سيد 16 عاما مقيم قرية جرزا وإيداعه ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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جثة شاب جثة غريق العياط
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