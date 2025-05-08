"القضايا الصادر بها أحكام حبس".. مرتضى منصور يصل للمحكمة لإتمام إجراءات التصالح مع الخطيب

كتب - أحمد عادل:

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، منذ قليل إلى مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، لإنهاء إجراءات التصالح مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار القانوني محمد عثمان.

وأنهى محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إجراءات التنازل عن القضايا التي صدر بها أحكام غرامات مالية، ويتم إنهاء باقي إجراءات التنازل عن القضايا الصادر بها أحكام حبس، اليوم، بحضور المستشار مرتضى منصور شخصيًا.

وكانت قد أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في شهر مارس الماضي، حكمها ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار محمد عثمان.

واستأنف مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وحددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو المقبل لنظر الاستئناف المقدم.

وتصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد مبادرة الأخير التي أعرب من خلالها عن كامل احترامه للخطيب.