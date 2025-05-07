الأمن يكشف حقيقة مزاعم مواطن بشأن تجاوزات بميناء القاهرة الجوي



كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم أحد الأشخاص بوجود تجاوزات في الارتكاز الأمني بمدخل ميناء القاهرة الجوي.

وكانت الجهات المختصة قد تمكنت من تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة. وبسؤاله، أوضح أنه في نوفمبر 2024، وأثناء قيادته سيارته الملاكي برفقة شقيقه داخل الميناء، أوقف السيارة في مكان غير مخصص للانتظار، وتم تحرير مخالفة له تحت بند "انتظار خاطئ".

وباستفساره عن إيصال المخالفة، أقر بأنه فقده، فيما تبين عدم صحة ادعاءاته التي نشرها لاحقًا على منصات التواصل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على خلفية نشره مزاعم كاذبة عبر الإنترنت.