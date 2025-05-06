"شك في سلوكها".. الاستئناف تعاقب المتهم بقتل طفلته بعدة طعنات في الوراق

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، برفض استئناف "سيد م." المتهم بقتل نجلته لشكه في سلوكها، وتأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 15 عامًا.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد أمام علي، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي، وأشرف إبراهيم قنديل، وأحمد محمود الدسوقي، وأمانة سر محمد لاشين، ومحمد أبو العلا.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم "سيد م." بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بقتل نجلته لشكه في سلوكها بمنطقة الوراق.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل نجلته المجني عليها الطفلة "جنى سيد" عمدًا مع سبق الإصرار، ظنًا منه في سوء سلوكها، فبيّت النية، وعقد العزم على إزهاق روحها، ونسج لذلك مخططًا أنفذه بإعداد سلاح أبيض "كتر".

وتابع أمر الإحالة، أنه اصطحبها إلى الحانوت محل الواقعة، وما أن ظفر بها حتى أجهز عليها خنقًا مستخدمًا في ذلك غطاء رأسها حتى أُغشي عليها أرضًا، وسدّد لها عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض مارّ البيان، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض وأداة (غطاء رأس) مما يُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.