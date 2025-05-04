بأسلوب "المغافلة".. سقوط تشكيل عصابي لسرقة مواقع تحت الإنشاء بالقطامية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بمنطقة القطامية.

كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط تشكيل عصابي مكوَّن من خمسة عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقة المواقع الإنشائية بأسلوب "المغافلة".

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على سلاحين ناريين من نوع "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات، إلى جانب السيارة المستخدمة في تنفيذ جرائم السرقة.

وبتكثيف التحريات وبإرشاد المتهمين، تم تحديد وضبط كافة المسروقات المستولى عليها، والتي وُجدت بحوزة خمسة من عملائهم سيئي النية، أحدهم مسجل جنائيًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.