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الداخلية تكشف ملابسات فيديو "فتاة كوبري أكتوبر"

05:10 م السبت 03 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات باعتلاء سيارة أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية.

بالفحص تبين قيام إحدى الفتيات تحمل "جنسية إحدى الدول" بالترجل من سيارة واعتلائها لسيارة أخرى تصادف مرورها أعلى كوبري أكتوبر؛ مما أدى لتوقف قائدها "حرصاً على سلامتها"، وتم في حينه تسيير الحركة المرورية وتبين كونها مهتزة نفسياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وزارة الداخلية فتاة كوبري أكتوبر الحركة المرورية
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