كشف ملابسات فيديو الاعتداء بسلاح أبيض في دار السلام

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من اعتداء تعرض له بسلاح أبيض من آخر، على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبعد فحص الواقعة وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم المذكور، والذي يقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة على النحو الوارد بالفيديون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.