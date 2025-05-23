القبض على سائق تريلا محملة أحجار بدون غطاء بالإسكندرية
05:51 م الجمعة 23 مايو 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة سائق سيارة نقل ثقيل محملة بالأحجار الضخمة بدون غطاء حال سيره بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مُعرضاً حياة المواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
فيديو قد يعجبك: