كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة الطفل، جلسة 19 يونيو المقبل لنظر المعارضة المقدمة من نجل الفنان محمد رمضان، على قرار المحكمة بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل بالضرب داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة.

كانت محكمة الطفل قد أصدرت قرارًا سابقًا بإيداع نجل الفنان بإحدى دور الرعاية، بعد اتهامه بالتعدي جسديًا على زميله داخل نادٍ خاص بمنطقة نيو جيزة، في مدينة 6 أكتوبر. وتغيب نجل الفنان محمد رمضان عن حضور أولى جلسات محاكمته، كما تغيب والده أيضًا عن الحضور.

وقال المحامي محمد الجندي إن الطفل المعتدى عليه، علي، يعاني من حالة نفسية سيئة منذ وقوع الحادث، ويتعرض للتنمر المستمر بسبب لون بشرته السمراء، مشيرًا إلى أنه أصيب بحالة انهيار وبكاء هيستيري عندما علم بموعد الجلسة وخاف من الوقوف أمام المحكمة.

وأضاف الجندي أن "ذنب الطفل الوحيد أنه نجل الفنان محمد رمضان، ما جعله عرضة لهجوم كبير وتسليط الأضواء عليه، ما أثر سلبًا على حالته النفسية".

وكانت نيابة أكتوبر قد قررت إحالة نجل الفنان إلى محكمة الطفل، وحددت جلسة 15 مايو لنظر أولى الجلسات.

وفي وقت سابق، نفى محمد سالم، والد الطالب المعتدى عليه، وجود أي تصالح مع الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه لم يتم أي تواصل من جانب الفنان أو ممثليه.

واستمعت نيابة أكتوبر أول إلى أقوال دفاع الفنان محمد رمضان، وأكد المستشار أحمد مختار، محامي الطفل المعتدى عليه، أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وما يُنشر عن التصالح عارٍ تمامًا عن الصحة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه الشائعات.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الطفل.