تكدس مروري أعلى المحور بسبب حادث ميكروباص والحصيلة 11 مصابا

كتب - محمد شعبان:

شهد محور 26 يوليو تكدسا مروريا إثر انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن سقوط 11 مصابا، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور قبل نزلة المنصورية.

الفحص المبدئي أظهر انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق في طريقه من ميدان لبنان إلى مدينة السادس من أكتوبر.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ لسحب الكثافات الناتجة عن الحادث ونقل 11 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.