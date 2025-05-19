لبنى تطلب الخُلع بعد 7 سنين جواز: "بقى ينام لوحده.. ومش طايقني"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدّمت لبنى.ف، 33 عامًا، بدعوى خُلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، متهمةً إياه بحرمانها من حقوقها الشرعية كزوجة، بعد زواجه من امرأة أخرى دون علمها. ووصفت ذلك بأنه خيانة وظلم لا يمكن تحمّله، قائلة:"حرمني من حقي الشرعي بعد ما اتجوز غيري".

قالت "لبنى" في دعواها أمام المحكمة: "كنت زوجته الوحيدة لمدة سبع سنوات، لم أنجب خلالها، لكنني صبرت على أمل أن يرزقنا الله. وفجأة اكتشفت أنه تزوج بأخرى من دون علمي، وعندما واجهته، أجابني ببرود بأنه يحتاج إلى أطفال، وأن زوجته الجديدة صغيرة السن وتستطيع أن تحقق له حلم الأبوة".

وأضافت الزوجة أن صدمتها لم تتوقف عند خيانته لها والزواج بأخرى دون إذنها أو مراعاة لمشاعرها، بل تغيّرت معاملته لها تمامًا بعد الزواج الثاني، وقالت: "أصبح يبيت خارج المنزل، وإذا عاد، ينام بمفرده في غرفة أخرى. حتى حين طلبت حقي الشرعي، كان يتحجّج بالتعب أو الإرهاق، إلى أن بدأ يتجاهلني تمامًا".

وأكدت أنها لجأت إلى المحكمة بعد أن استنفدت جميع المحاولات للحفاظ على منزلها: "تحدثت إلى أهله وأصدقائه، ونصحوني بالصبر، لكنه أصبح لا يطيقني، ولا يعاملني كزوجة. أنا لا أطلب سوى كرامتي وحقوقي".

وأشارت إلى أنها لم تجد أمامها خيارًا سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخُلع، قائلة: "أصبحت مجرد اسم على ورق في حياته. أنا امرأة لي مشاعر واحتياجات، ولا أقبل أن أعيش مهمّشة ومحرومة. هو اختار أن يبدأ حياة جديدة، ومن حقي أنا أيضًا أن أبدأ من جديد".

وقد حملت الدعوى رقم 419 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن، ولم يُبتّ فيها بعد.