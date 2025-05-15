قرارات عاجلة من النيابة بشأن سائق "تريلا" دهس بطل كمال أجسام في التجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بحبس سائق سيارة نقل "تريلا" دهس لاعب كمال الأجسام "عبد الله عبد الفتاح" في التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة بالتجمع، بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وأمرت بعرض السائق على الطب الشرعي، لبيان عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

وكان لقى شاب مصرعه في حادث تصادم مروّع أثناء سيره بمركبته الخاصة، بعدما داهمته سيارة نقل مسرعة في منطقة التجمع الخامس، ما أدى إلى تحطم المركبة بالكامل ووفاته في الحال.

وكشفت التحريات أن الضحية هو "عبد الله عبد الفتاح"، أحد أبطال مصر وأفريقيا في رياضة كمال الأجسام. وقد جرى نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات، تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن تبينت وفاته نتيجة إصابات بالغة لحقت به في موقع الحادث.

كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة ملاكي. وفور انتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة الشاب في الحال، فيما باشرت الجهات المختصة جهودها لملاحقة السائق المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.