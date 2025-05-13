بعد معاناة مع السرطان.. النيابة تحقق في واقعة انتحار عامل في ترعة العياط

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة انتحار عامل في الأربعينيات من عمره، حيث ألقى بنفسه في ترعة الإبراهيمية بمركز العياط في محافظة الجيزة، بعد معاناته النفسية الشديدة نتيجة إصابته بسرطان الرئة.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص في الترعة، وعليه انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى، البالغ من العمر 44 عامًا، كان يعاني من حالة نفسية متدهورة بسبب مرضه، مما دفعه إلى اتخاذ قرار مأساوي بإنهاء حياته.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة بدقة، تمهيدًا للتصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية.