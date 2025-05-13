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ضبط مكتب سياحي يعمل بدون ترخيص ويحتال على المواطنين

12:08 م الثلاثاء 13 مايو 2025

أرشيفية

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كتب – علاء عمران

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد مكتب سياحي يعمل بدون ترخيص، بعد ورود معلومات عن ترويجه لبرامج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجمعه أموالًا من المواطنين بزعم تنظيم رحلات داخلية ودينية.

وبالتحري تبين أن المكتب يدار من شقق مستأجرة، ويتخذها مقرات مؤقتة لممارسة نشاطه المخالف، حيث تم ضبط القائمين عليه، والعثور على عدد من دفاتر إيصالات استلام نقدية، وأوراق دعائية للرحلات.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الكيانات غير المرخصة في قطاع السياحة، والتصدي لمحاولات النصب على المواطنين.

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وزارة الداخلية مكتب سياحي مواقع التواصل الاجتماعي
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