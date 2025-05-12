إعلان

قرار جديد من مكتب التسويات بشأن منازعة حضانة نجل الفنانة جوري بكر

02:38 م الإثنين 12 مايو 2025

جوري بكر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

أصدر مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأول أكتوبر، اليوم، قرارًا بعدم الاختصاص في النزاع القائم بين الفنانة جوري بكر وطليقها بشأن حضانة طفلهما، وأحال الملف رسميًا إلى محكمة الأسرة للفصل في مدى أحقية الأم بالاستمرار في الحضانة، وذلك في إطار الدعوى المقيدة برقم 1976 لسنة 2025.

ويأتي هذا التطور تزامنًا مع إنذار رسمي حمل رقم 9569 لسنة 2025، قدّمه محامي الزوج، طالب فيه بإسقاط الحضانة عن الأم، مستندًا إلى انشغالها المستمر بأعمالها الفنية، وادعى عدم ملاءمتها لرعاية الطفل بالشكل المناسب. كما تقدم الأب بطلب منفصل برقم 1977، للمطالبة بحقه في رؤية نجله لحين الفصل النهائي في النزاع.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، أكد الزوج أن الحياة الزوجية التي جمعته بجوري بكر كانت مضطربة بسبب تأثرها بالأدوار التمثيلية التي كانت تؤديها، الأمر الذي انعكس سلبًا على الاستقرار الأسري، وانتهى بالطلاق في أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن الطفل وُلد في 9 سبتمبر 2023، ويقيم مع والدته منذ ذلك الحين.

وأشار الأب في دعواه إلى أن انشغال الأم المستمر بأعمالها التمثيلية يحرم الطفل من الرعاية الكافية، كما أن اصطحابها له إلى مواقع التصوير يعرّضه – بحسب وصفه – لمخاطر نفسية وبيئية تتعارض مع مصلحته الفضلى، مطالبًا المحكمة بالتدخل لحسم النزاع بما يضمن أفضل رعاية للطفل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوري بكر مكتب التسويات محكمة الأسرة الحضانة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"