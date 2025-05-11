"ولعوا في بعض".. إصابة 3 أشخاص بحروق إثر مشاجرة طاحنة بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحروق بالجسم في مشاجرة طاحنة بمنشأة القناطر.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بقرية بهرمس.

التحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة بالشارع بسبب تجدد خلافات قديمة أسفرت عن 3 مصابين بحروق بالذراعين والبطن بينهم مسن يدعى محارب رشاد يبلغ من العمر 60 عاما وآخر وحمدي حمودة 44 عاما نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام.

المشاجرة تسببت في حالة من الهرج والمرج وسط كر وفر بين الأهالي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.