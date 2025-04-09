متزوجة من سجين.. حكاية متسولة "عضت" رضيعتها في الجيزة بسبب المخدرات

كتب- صابر المحلاوي:

لم يرق قلب "أ.م."، السيدة المتسولة، ولم يردعها بكاء رضيعتها، حين انهالت عليها ضربًا وعضًا في نوبة من الهياج والتشنج تحت تأثير المخدرات، الأم المدمنة تركت على جسد صغيرتها ذات العشرة أشهر كدمات وجروحًا بالغة، بينها "عضة" غائرة، كشفت المستور وفضحت ما كانت تحاول إخفاءه.

البداية كانت بإشارة من مستشفى أكتوبر بوصول رضيعة مصابة بإصابات متفرقة وآثار تعذيب، بينها جرح عميق ناتج عن "عضة بشرية"، ما أثار شكوك الفريق الطبي، خاصة بعد أن زعمت والدتها أن الرضيعة سقطت أرضًا أثناء لهوها.

تحركت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، إلى المستشفى، وبفحص الطفلة والاستماع إلى روايات الأم، تبين وجود تضارب في أقوالها، قبل أن تُسفر التحريات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، عن مفاجآت صادمة.

تبين أن المتهمة متزوجة عرفيًا من شاب يصغرها بسنوات، يقضي حاليًا عقوبة السجن على ذمة إحدى القضايا، كما أنها مدمنة على المواد المخدرة، وتنتابها نوبات من الهياج والغضب نتيجة الإدمان، فتفرغ عنفها على طفلتها الرضيعة بالضرب والتعذيب.

وأوضحت التحريات أن السيدة تعمل كمتسولة في الشوارع، وتعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية حادة بسبب تعاطي المخدرات.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما جرى وضع الطفلة تحت الرعاية الطبية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.