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المشدد 5 سنوات لمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه في حلوان

02:50 م الخميس 03 أبريل 2025

أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بسرقة مواطن بالإكراة وحيازة سلاح أبيض بمنطقة حلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بسرقته من قبل شخص وإصابته، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية.

وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي و3 هواتف محمول وسلاح أبيض "مطواه"، واعترف بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة حلوان سرقة بالإكراه سلاح أبيض
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