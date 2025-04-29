عبر 1168 منفذًا.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتبارًا من 1 مايو 2025، بهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الأسرة المصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40%.

وأوضحت الداخلية أن الفعاليات تتم بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال 2228 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية، موزعة على مختلف المحافظات، ويتم عرض أماكنها بالتفصيل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: moi.gov.eg.

وتواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والتي تسهم بدور فعال في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها، والهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية.