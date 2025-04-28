قرار عاجل ضد البلوجر "سوزي الأردنية" في اتهامها بنشر أخبار كاذبة



كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة في المطرية إحالة البلوجر "سوزي الأردنية" إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشرها فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها للسرقة.

وكشف المستشار أحمد سامي، محامي البلوجر "سوزي الأردنية"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن تفاصيل التحقيق معها، مشيرًا إلى أن موكلته تم القبض عليها بعد بثها فيديو تظهر فيه وهي تبكي وتروي تفاصيل واقعة سرقة هاتف شقيقتها "مي"، وهي من ذوي الهمم. وأوضح المحامي أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

وأضاف "سامي" أن واقعة السرقة حدثت فعلاً وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 1533 لسنة 2024 جنح المطرية، وأتمكن الأجهزة الأمنية من استرجاع الهاتف المسروق. وأكد أن "سوزي" لم تكن تنوي نشر أخبار كاذبة أو إثارة البلبلة، بل تصرفت بدافع الخوف والحزن على شقيقتها التي تعرضت للسرقة في الشارع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة تهمة نشر أخبار كاذبة واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مشاهدات مرتفعة على تطبيق "تيك توك". وقد ألقت قوة أمنية القبض على البلوجر بناءً على بلاغات تتهمها بنشر محتوى مضلل من شأنه إثارة الرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.