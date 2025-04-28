قيمتها 13 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تجار "العُملة"

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصري.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 13 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.