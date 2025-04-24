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النيابة العامة تعلن إيقافًا مؤقتًا للأنظمة والخدمات لتحديث التوقيت الصيفي

02:50 م الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي

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كتب- أحمد أبو النجا:
أعلنت النيابة العامة عن إيقاف مؤقت لكافة أنظمتها وبرامجها وخدماتها الإلكترونية، اعتبارًا من الساعة 11:30 مساء اليوم، وحتى الساعة 4:00 صباحًا من يوم الجمعة، وذلك في إطار التحديثات الفنية اللازمة للتوافق مع انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء التوقيت الصيفي.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء حرص النيابة العامة على مواكبة التعديلات الزمنية وضمان استمرار كفاءة الأنظمة الرقمية وسلامة تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.
ودعت النيابة العامة جميع المتعاملين معها إلى مراعاة هذا التوقيت عند استخدام الخدمات الإلكترونية، مؤكدة استئناف العمل بكامل الكفاءة فور الانتهاء من عملية التحديث.

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