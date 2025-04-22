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ضبط 4 متهمين غسلوا ربع مليار جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

08:35 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

تشكيل عصابي أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع مكافحة المخدرات تجارة المخدرات بالإسكندرية غسل الأموال ضبط 4 متهمين بغسل الأموال
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