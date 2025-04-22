بطلتا فيديو رقص غير لائق بالمترو: "حرمنا ومش هنعمل كده تاني"

كتب - محمد شعبان:

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال فتاتين على خلفية ظهورها في فيديو راقص داخل مترو الأنفاق والمعروفين إعلاميًا بـ"فتاتي المترو".

الفتاتان فجرتا مفاجأة غير متوقعة، وأكدتا أن الأمر جاء بمحض الصدفة، وأنهما بعد يوم عمل شاق -إذ تتولى كل منهما الإنفاق على نفسها- استقلت كلاهما الخط الثالث من مترو الأنفاق.

لاحظت فتاتا المترو أنهما بمفردهما داخل العربة "ماكنش في ولا راكب معانا" فقررتا تصوير فيديو ينسيهما مشقة العمل ومتاعب الحياة دون توقع بما ستؤول إليه الأمور "خلاص حرمنا مش هنعمل كده تاني".

الأجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن رقص فتاتين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

إدارة المساعدات الفنية بالوزارة حددت هويتيهما وضبطتهما وتبين أنهما يقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة وسط الجيزة، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع المشار إليه نظراً لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو.