حكاية موظف عاد من الخارج فاكتشف زوجته مع رجل آخر بعقد عرفي

كتب - صابر المحلاوي:

لم يكن الموظف "ع.م"، 40 عامًا، الذي قضى سنوات طويلة في العمل بإحدى دول الخليج، يتوقع أن يعود إلى بيته ليكتشف أن حياته الزوجية، التي كان يظنها مستقرة رغم بُعد المسافات، تحولت إلى كابوس.

بمجرد عودته إلى منزله، فوجئ الرجل بأن زوجته "ن.م"، 29 عامًا، تعيش مع المتهم "ج.خ"، 34 عامًا، في المنزل ذاته، ومعهما طفلتهما الرضيعة "رهف"، التي لم يكن يعلم بوجودها.

وفقًا لأقوال المتهم، فإنه كان على علاقة بالزوجة منذ أكثر من عامين، وكان يعلم أنها متزوجة، لكنها أخبرته أنها انفصلت عن زوجها رسميًا، وقدمت له قسيمة طلاق مزورة.

بناءً على ذلك، تزوجا بعقد عرفي وأنجبا الطفلة "رهف". لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما توجه المتهم لتسجيل الطفلة في السجل المدني، ليكتشف أن الزوجة لا تزال على ذمة زوجها الأول وفقًا للسجلات الرسمية.

عاد الزوج من سفره ليكتشف الحقيقة المروعة، حيث وجد زوجته في منزلها مع المتهم وطفلتهما، فقرر التوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ ضدهما.

بعد تلقي البلاغ، أمر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بتشكيل فريق من رجال المباحث للتحقيق في الواقعة.

وبعد الفحص، تم ضبط المتهمين، وبسؤالهما أقرّا بارتكاب الواقعة، موضحين أن الزواج العرفي تم أثناء سفر الزوج الأول. كما تبين أن الزوجة لم تُطلق رسميًا، مما جعل الزواج بين المتهم والزوجة غير قانوني.

تتواصل التحقيقات في الواقعة مع سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.