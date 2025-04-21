في 24 ساعة.. الداخلية تُسقط 10 تجار مخدرات وتضبط سمومًا بـ16 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد تجار المواد المخدرة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام ومديريات الأمن بعدة محافظات، من ضبط 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصصوا في الاتجار بالسموم البيضاء.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 16 مليون جنيه، شملت:12 كيلو جرام من الهيروين، و3 كيلو جرام من مخدر الآيس، وكمية من "البودر" (الحشيش الصناعي)، 20.100 قرص مخدر، و22 كيلو جرام من الحشيش في العامرية، و10.300 قرص مخدر و3 كيلو حشيش في مينا البصل، و22 كيلو جرام حشيش في مطروح، و24 كيلو جرام حشيش وسلاح أبيض في الأربعين.

كما تم ضبط أسلحة نارية وبيضاء، شملت: بندقية خرطوش، فرد محلي، طلقات، وسلاحين أبيضين، بالإضافة إلى دراجة نارية كانت تُستخدم في نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.