حادث سيارة أمام جامعة النيل ورحيل صادم لشاب بغرفة نومه ببولاق

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق المحور بمدينة السادس من أكتوبر، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام جامعة النيل، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي اتجاه ميدان لبنان مما اسفر عن سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

في سياق آخر، عثرت الشرطة على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفة نومه ببولاق الدكرور، وتبين أن ذا الـ29 عاما تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية جراء خلافاته الزوجية المتكررة.

وفي قطاع الغرب أيضًا، اعتدى عامل على زميله وهشم رأسه بسبب خلافات بينهما، وألقت الشرطة القبض على المتهم وأودعت المصاب المستشفى للعلاج.