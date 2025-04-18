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الداخلية تضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

03:32 م الجمعة 18 أبريل 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب - علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة من ضبط 3 عناصر إجرامية بمحاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وترويجها على عملائهم.

وقد أسفرت تحريات الإدارة عن ضبط المتهمين في نطاق محافظتي السويس والإسكندرية، حيث تم العثور بحوزتهم على أكثر من 65 كيلو جرامًا من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، آيس)، بالإضافة إلى 3000 قرص مخدر لعقار التامول، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواد مخدرة
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