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في 24 ساعة.. تنفيذ 84 ألف حكم قضائي بأنحاء الجمهورية

11:16 ص الجمعة 18 أبريل 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

أظهرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وأسفرت الحملة عن ضبط 435 قضية مخدرات، و194 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83,970 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية. يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وفرض السيطرة الأمنية الشاملة.

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الحملات الأمنية وزارة الداخلية قضية مخدرات
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