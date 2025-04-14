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يروج لفك الأعمال "أون لاين".. سقوط دجال في الإسكندرية

01:22 م الإثنين 14 أبريل 2025

سقوط دجال في الإسكندرية - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه على أموالهم بزعم امتلاكه قدرات على العلاج الروحاني، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم النصب والتضليل.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مدعيًا قدرته على العلاج الروحاني، وترويج نشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبتفتيشه تبين احتواؤه على دلائل تثبت ممارسته لهذا النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما وردت في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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وزارة الداخلية محافظة الإسكندرية سقوط دجال
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