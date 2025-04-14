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"موكب زفاف يتحول لاستعراض خطير".. فيديو يُثير الجدل بالمنوفية والشرطة تتدخل

11:43 ص الإثنين 14 أبريل 2025

موكب زفاف

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كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط قائدي سيارتين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران خلاله وهما يؤديان حركات استعراضية ويقودان برعونة، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وذلك بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

أثار الفيديو استياءً واسعًا بين المتابعين، لاحتوائه على مشاهد لقيادة متهورة في أحد شوارع المنطقة، تزامنًا مع موكب زفاف. وبعد الفحص والتحري، تم تحديد هوية السيارتين وضبط قائديهما. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في الموكب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، والتحفظ على السيارتين، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

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الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنوفية موكب زفاف
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