بعد 4 جرائم.. سقوط "لص الموتوسيكلات" في الخليفة
04:09 م الأحد 13 أبريل 2025
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بارتكاب عدد من جرائم سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهته، اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بحوزة عميله "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المسروقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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