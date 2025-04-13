بعد 4 جرائم.. سقوط "لص الموتوسيكلات" في الخليفة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة، لقيامه بارتكاب عدد من جرائم سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهته، اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بحوزة عميله "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المسروقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.