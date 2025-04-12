سقوط لص خطف حقيبة سائحة في مدينة نصر

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات الأجنبيات بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، حيث أسفرت التحريات السريعة عن ضبط المتهم والدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وتمت إعادة المسروقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أفادت فيه بتعرضها لسرقة عن طريق الخطف، حيث قام مجهول يقود دراجة نارية بخطف حقيبة يدها أثناء سيرها في الشارع.

وأوضحت في أقوالها أن الحقيبة كانت تحتوي على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وجواز سفرها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة القليوبية.

تم ضبط المتهم وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات